Bakan Pekcan: Hedefimiz daha yukarılarda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından etkilendiğine dikkati çeken Pekcan, OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'den sonra bu süreci en az hasarla atlatacak ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Bu hafta açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) dikkati çeken Ruhsar Pekcan, "YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma, ardından da gerçek potansiyelimiz olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacağımıza inancımız tam. Ekonomimizin dinamiklerine ve siz kıymetli ihracatçılarımızın çalışmalarına güveniyoruz. Yeni Ekonomi Programımızın ana bileşenleri olan 'yeni dengelenme', 'yeni normal' ve 'yeni ekonomi' temaları çerçevesinde belirlenen stratejileri el birliği ile çalışarak hep birlikte hayata geçireceğiz. 2023'e giden süreçte, ülkemiz ekonomisini, hak ettiği gibi bir üst lige çıkarma noktasında önemli mesafe kaydedeceğimize yürekten inanıyorum. Yeni Ekonomi Programımızın başarılı bir şekilde uygulanmasında ihracata ve ihracatçıya büyük sorumluluk düşmektedir. Dijital ekonomiye adaptasyonumuzu güçlendirip hızlandıracağız, katma değerli, yenilikçi ve yerli üretim kabiliyetlerimizi artırarak, ihracatımızı tabana yayarak önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamalıyız." ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ DAHA YUKARILARDA'

Bakan Pekcan, çimento, cam ve seramik sektörlerinin, yerli kaynakların kullanıldığı, ithal ürünlere bağımlılığı az olan, net ihracatçı yapısıyla Türkiye dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayan sektörler arasında olduğunu belirterek, "Sektörlerimizin 2020 yılı ilk 8 aylık ihracatını geçtiğimiz sene aynı dönem ile kıyasladığımızda, çimento ihracatında yüzde 28,6 artış gösterdiğini, seramik ürünleri ihracatımızın aynı seviyeyi koruduğunu, yalnızca camda yüzde 8,3 bir azalma olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bu performansın oldukça olumlu sayılabilecek bir performans olduğunu biliyoruz. 3 sektörümüze toplam olarak baktığımızda ilk 8 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir ihracat artışı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. 2019 itibarıyla çimento ihracatında dünyada yüzde 8'lik payla Vietnam'dan sonra 2'nci sırada, seramik ihracatında yüzde 2'ye yakın payla ve 1,2 milyar dolar ile 9'uncu sırada, cam ihracatında ise yüzde 1,4'lük payla ve 1,1 milyar dolarlık ihracatla 19'uncu sıradayız. Bu rakamlar sektörlerimizin başarısını yansıtmakla birlikte, seramik ve cam sektörlerinde alacağımız daha çok yol olduğunu, hedefimizin daha yukarılarda olduğunu belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

'EXIMBANK, İHRACATÇIMIZIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bakan Pekcan, bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türk Eximbank'ın faaliyetlerine de değinerek, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ocak-Ağustos döneminde Türk Eximbank tarafından sağlanan toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 30,4 milyar dolara ulaştı. Kovid-19 ile ilgili alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye ilişkin 4,1 milyar dolar vade uzatım talebi karşılandı. Eximbank bu süreçte uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 2 milyar dolar fon temini gerçekleştirdi. Eximbank, önümüzdeki süreçte de ihracatçımızın en büyük destekçilerinden birisi olmaya devam edecektir."