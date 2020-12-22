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  3. 22 Aralık 2020 17:28

Bakan Pekcan'dan Brexit açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Pekcan'dan Brexit açıklaması
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"nde konuştu.

Pekcan burada yaptığı konuşmada, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz." dedi.

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