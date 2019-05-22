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  3. 22 Mayıs 2019 12:35

Bakan Pekcan'dan vergi indirimi açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD menşeli 22 ürüne uygulanan ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüklerini belirtti. Pekcan, söz konusu ürünlerdeki verginin 521,2 milyon dolardan 260,6 milyon dolara ineceğini söyledi.

Bakan Pekcan'dan vergi indirimi açıklaması
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.

Söz konusu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini belirten Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye vergi indirimiTürkiye'den ABD'ye vergi indirimi

 

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