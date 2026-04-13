  3. GİB'ten gelir vergisi beyannamesi veren yüzbinlerce kişiye aynı SMS gitti!

Bakan Şimşek açıkladı: Gelir vergisi beyannamesinde tarihi rekor!

Bakan Şimşek açıkladı: Gelir vergisi beyannamesinde tarihi rekor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisi beyannamesinde 5,5 milyona ulaşılarak rekor kırıldığını duyurdu. 401 bin mükellefin ilk kez beyanname verdiğini belirten Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin vergi sisteminde gönüllü uyumun arttığını belirterek gelir vergisi beyannamelerinde tarihi bir seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden verileri paylaşan Şimşek, beyanname sayısının 5,5 milyona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade etti.

Bakan Şimşek’in paylaştığı verilere göre, bu yıl 401 bin mükellef hayatında ilk kez gelir vergisi beyannamesi verdi. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetimlerin meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Şimşek, adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi inşa etmek için denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Gelir vergisi beyannamesi sayısı 5,5 milyona ulaşarak rekor kırdı; 401 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetimlerimiz sayesinde gönüllü uyum artıyor. Beyan yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflerimize teşekkür ederken, 2025 yılı gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerimizi pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname vermeye davet ediyoruz. Adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi için politikalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Teşekkür mesajı

Öte yandan Gelir Vergisi Beyannamesi'ni zamanında veren vergi mükelleflerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir "teşekkür" mesajı gönderildi.

Beyanname veren binlerce mükellef GİB'ten gelen SMS'le heyecanlansa da ardından gördükleri tebrik mesajı karşısında rahat bir nefes aldı.

 

 

İHA

