Bakan Şimşek enflasyonun ineceği seviyeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun 3.5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek, ''Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı ama inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız'' dedi.

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra ülke genelinden yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Program tanıtım filmi ile başladı. Programın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptı. Programda 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle kısa film gösterimi yapıldı. Programda sahneye çıkan çocuklar Aşık Veysel Şatıroğlu’nun "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" eserini şarkı olarak seslendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şiir olarak okudu. Ardından Erdoğan’a bir tablo hediye edildikten sonra protokol ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

"2025 yılı itibarıyla 1.2 milyon çiftçimize 700 milyar liranın üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz"

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda arz güvenliği bizim en kritik önceliğimizdir. Bu nedenle de biz bütçeden sektörel anlamda en büyük payı tarıma destek olarak ayırıyoruz. 2025 yılı bütçesinden değişik adlar altında değişik unsurları içeren 706 milyar liralık bir kaynak ayırdık. En önemli destek kalemimiz de Ziraat Bankası üzerinden kullandırdığımız yani çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran kredilerdir. 2025 yılı itibarıyla 1.2 milyon çiftçimize 700 milyar liranın üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70’ini hazine ödüyor. Finansmana erişim anlamında en büyük desteği çiftçimize veriyoruz. Esnafımızı da güçlü destek veriyoruz. Esnafımızın kullandığı kredinin maliyetinin yüzde 50’sini devlet karşılıyor. İhracatçımızın kullandığı kredinin maliyetin neredeyse yüzde 50’sini Merkez Bankası üzerinden karşılıyoruz" dedi.

"284 orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde yatırım yapanlara piyasadaki cari maliyetin üçte birine kadar düşük düzeyde sübvansiyonlu kredi imkanı sunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı sübvansiyonlu krediden bahseden Bakan Şimşek, "Türkiye’nin arz açığının olduğu 284 orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde yatırım yapanlara piyasadaki cari maliyetin üçte birine kadar düşük düzeyde sübvansiyonlu kredi imkanı sunuyoruz. Tarıma desteklerimiz sadece finansmana erişim ile sınır değil. Örneğin 2016 yılından bu yana tarımın en önemli 2 kalemi var. Bir tanesi yem, diğeri de gübre. Oradan KDV’yi tamamen kaldırmamızın sadece bu seneki maliyeti 115 milyar lira. TARSİM kapsamında yapılan sigorta poliçeleri var. Orada yine pirimin yüzde 70’ini biz ödüyoruz. Bu kadar yüksek desteğe rağmen maalesef çiftçilerimizin sadece yüzde 30’u bu sigortayı yapıyor" şeklinde konuştu.

"Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3 buçuk yılın en düşük düzeyine indi"

Bakan Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon söz konusu. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3 buçuk yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı ama inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız. Son açıklanan veriler hane halkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmeler hızlandığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele sadece para ve maliye politikası tedbirleri de sınırlı değil. Özellikle deprem bölgesinde konut arzının artırılması, konut açığının giderilmesi en büyük önceliğimiz. Sosyal konut anlamında da bir seferberlik anlayışı içerisindeyiz. Biliyoruz ki kira hayat pahalılığının en büyük bileşenidir. Ülkemizde hane halklarının yüzde 28'i kira ödüyor dolayısıyla sosyal konut seferberliği bu anlamda çok önemli. Özellikle gıda arzını arttırmak ve hayat pahalılığını yine daha yönetilebilir düzeye çekmek için bu yönde ilgili bakanlığımıza çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Enerjide dönüşüm de en büyük önceliğimiz. Hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'ini, doğal gazın yüzde 65'ini devlet sübvanse ediyor" diye konuştu.

"Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük"

Ülkedeki risk priminde düşüş olduğunu ve tekrar finansal şartlarda da iyileşme başlayacağını belirten Şimşek, "Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük ve milli gelire oranla yüze bir buçuk iki civarında, yüzde bir ile bir buçuk arasına düşürdük ve bu bizim şoklara karşı olan dayanıklılığımızı artırdı. Son 3 ayda birçok şokla karşı karşıya kaldık. Ülkemiz çok şükür bütün bunları yönetebildi ve gerçekten de tekrar Mayıs ayı itibarıyla rezervlerde artış var. Ülkemizin risk priminde düşüş var ve tekrar finansal koşullarda da iyileşme başlayacaktır. Hedefimiz sanayide, tarımda, dijital ve yeşil dönüşüm üzerinden Türkiye’nin cari fazlaya geçmesidir. Jeopolitik gerginlikler sona erdiğinden küresel belirsizlikler büyük oranda şimdi azalıyor. Türkiye gelişmekte olan ülkelerden bu programla bu doğru uygulamalardan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olumlu yönde pozitif yönde ayrışmaya başlayacaktır. İmalat sanayinden tarıma ve hizmetlere kadar bu bölgenin en büyük üretim üssüyüz" ifadelerini kullandı.

İHA