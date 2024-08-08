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Bakan Şimşek: KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz

Bakan Şimşek: KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduattan çıkışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat verilerini değerlendirdi.

Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı kkm Kur korumalı mevduat
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