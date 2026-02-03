Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı Ocak 2026 enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak ayı enflasyonunda itici güç olan gıda fiyatları için hava şartlarını gerekçe gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk enflasyon rakamı olan Ocak 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon ocak ayında yıllık bazda yüzde 30,65 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti yüzde 4,32 seviyesinde ölçülürken aylık artış, yüzde 4,84 olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında enflasyon aylık bazda 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 artış kaydetmişti.

TÜİK verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk enflasyon rakamı olan Ocak 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65, aylık %4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17, aylık %2,67 oranında artış gösterdi.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,39 artış gösterdi.

ENAG Ocak 2026 enflasyonu 

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı.  Buna göre Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ocak 2026 döneminde %6,32 oranında artarken, E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı %53,42 olarak ölçümlendi.

Bakan Şimşek enflasyonun neden yükseldiğini açıkladı

Yılın ilk ayında hızla yükselişe geçen enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

