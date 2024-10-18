  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'e göre en çok vergi kaçıran sektör belli oldu

Bakan Şimşek'e göre en çok vergi kaçıran sektör belli oldu

Bakan Şimşek'e göre en çok vergi kaçıran sektör belli oldu
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki kayıtdışılılık sorununu çözebilmek için AK Partili milletvekilleriyle yaptığı görüşmede en çok vergi kaçağının olduğu sektörleri açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar.

Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.

Bakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise “Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız” cevabını verdi.

Etiketler mehmet şimşek vergi vergi kaçağı en çok vergi kaçıran sektörler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken karar Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken karar Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Bu tutarın üstündeki tüm ödemeler artık banka yoluyla yapılacak Bu tutarın üstündeki tüm ödemeler artık banka yoluyla yapılacak Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti Instagram'da bir devrin sonu: Artık ''toplayamayacak''sınız... Instagram'da bir devrin sonu: Artık ''toplayamayacak''sınız...
Son ankette seçmenden iktidara da, muhalefete de sert tokat Son ankette seçmenden iktidara da, muhalefete de sert tokat Türkiye'nin bir devi daha iflasın pençesinde: Konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha iflasın pençesinde: Konkordato ilan etti 2024 yılının son Süper Ayı Türkiye'den böyle görüntülendi 2024 yılının son Süper Ayı Türkiye'den böyle görüntülendi Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi 2025 yılı zamlı asgari ücret için masadaki teklif belli oldu 2025 yılı zamlı asgari ücret için masadaki teklif belli oldu Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek: Yağmur, kar ve don birlikte geliyor Hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek: Yağmur, kar ve don birlikte geliyor Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı