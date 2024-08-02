Bakan Şimşek'ten dış ticaret açıklaması: Dengelenme belirginleşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38.8 milyar dolar iyileştiğini açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor. Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" dedi.
Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 2, 2024
Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti.
Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz.
Döngüsel faktörlere yapısal… https://t.co/QqgzD9kFFl pic.twitter.com/dK8t5H87wC
DHA
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