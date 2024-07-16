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Bakan Şimşek’ten düşük gelirliye müjde

Bakan Şimşek’ten düşük gelirliye müjde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketinin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını belirterek, "Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'ye sunulan 53 maddelik vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

“Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık.

Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor.

Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz.

Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız.”

Etiketler mehmet şimşek vergi zengin fakir yüksek gelirli
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