Bakan tarih verdi ! O mesafe 30 kilometre kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tamamlandığında Ankara ile Adana arasındaki yolu yaklaşık 30 kilometre kısaltacak Ankara- Niğde Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Turhan, "Toplam 330 kilometreden oluşan projede inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörülüyor; ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp kapasitesini artırarak, projeyi 2020 yılı içinde hizmete almayı hedefliyor" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, toplam 330 kilometreden oluşan Ankara- Niğde Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, daha sonra Gölbaşı Emirler Mahallesi'ndeki şantiye alanında açıklama yaptı. Turhan, "Ankara Pozantı otoyolunun en önemli kesimlerinden biri Ankara- Niğde kesimi ve Kapıkule'den başlayıp ülkemizin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağımızın da son halkasını oluşturuyor'' diye konuştu.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun yap- işlet- devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini belirten Turhan, kamu kaynağı kullanılmadan yürütülen projenin, üstlenici firma tarafından finansmanının temin edilerek, yapım ve işletme süresi tamamlandıktan sonra idareye devredileceğini söyledi.



'330 KİLOMETREDEN OLUŞUYOR'

Ankara- Niğde yolunun 2020'de hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydeden Turhan, "Projemiz, ana yol uzunluğu 275 kilometre, bağlantı yollarının uzunluğu 55 kilometre olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin Avrupa sınırındaki komşularından başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol standardında hizmet verecek olan projenin son kesimini oluşturuyor. Bu bakımdan kara yolu ulaşımında önemli bir görev icra edecek" dedi.







'ANKARA- ADANA YOLU 30 KİLOMETRE KISALCAK'

Projenin 5 viyadük, 77 üst geçit, 12 köprülü kavşak, 451 kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım işletme merkezi, 5 otoyol hizmet tesisi park alanı, 5 servis alanından oluştuğunu aktaran Bakan Turhan, tamamlandığına yol üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım gişesiyle yolculara ve sürücülere daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacağını söyledi.



Ankara ile Adana arasındaki güzergah tamamlandığında mevcut yolun yaklaşık 30 kilometre kısalacağına dikkat çeken Bakan Turhan, "Otoyol standardında bir yol olması dolasıyla da dur kalk olmayacak ve sürekli akım olmuş olacak. Bu da ekonomi, zaman tasarrufu ve güvenli ulaşım hizmeti anlamına geliyor. Ülkemizde devam eden tüm ulaşım projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin önemli bir kısmını da yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız projeler oluşturuyor. Bunların başında bu projede olduğu gibi önümüzdeki günlerde 29 Ekim'de hizmete açacağımız İstanbul Büyük Havalimanı var. Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki Otoyolu'nda inşaatların devam ediyor. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Çandarlı Otoyolu’nda da yap-işlet-devret modeliyle çalışmalar sürüyor. Ülke genelinde yapılan 350 milyar liralık ulaştırma yatırımlarımızın yüzde 30'unu yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



'YENİ YİD PROJELERİ İHALE EDİLECEK'

Bakan Turhan, Türkiye'nin artık kendi kendini finanse eden ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullandığını kaydederek, yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceklerini ve önemli projeleri bu yöntemle yapacaklarını söyledi.



'OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Kamu finansmanını kullanmadan, ödenekleri diğer alanlarda değerlendirerek, yatırımları sürdüreceklerini belirten Bakan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son günlerde ülkemize yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar, kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturarak yatırımların aksadığını, gecikeceğini ve hatta duracağını belirten bazı söylemler duyulmakta. Bunların hiçbir gerçek yönü olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yatırım bütçemizi kullanırken etkin ve verimli, yerinde ve zamanında olmasını sağlamak, öncelikleri tespit etmek en önemli kuralımızdır. Bundan sonra da bu ölçekler içinde yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Daha iyi, daha faydalı hizmet vermek, ülkemizi geleceğe hazırlamak, gelecekte muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde konuma gelmek tüm ulaştırma camiasının ana hedefi olmuştur."







