Bakan Uraloğlu açıkladı: Süper hızlı tren Türkiye'ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası "süper hızlı tren" projesinin ayrıntılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İstanbul arası seyahatleri 80 dakika yani 1 saat 20 dakikaya düşürecek olan Süper Hızlı Treni Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara ve İstanbul arasında daha hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni, Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak" dedi.

52 TÜNEL YAPILACAK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Proje hattının 344 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 viyadük ile 120 kilometre uzunluğunda 52 tünel yapılacağını söyledi.

Yapımı planlanan projeler arasında Malatya-Narlı, Eskişehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum ve Delice-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projeleri olduğunu da ifade eden Uraloğlu, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek Süper Hızlı Tren ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika yani 1 saat 20 dakika sürecek" ifadelerini kullandı.

HAT KAPASİTESİ 4 KAT ARTACAK

Çerkezköy-Kapıkule inşaatını 2025 yılı sonunda tamamlayacaklarını bildiren Bakan Uraloğlu, Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini duyuran Uraloğlu, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını ifade etti.

Yapım çalışmaları devam eden Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında da son gelişmeleri paylaşan Uraloğlu, "Ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapmak için Ankara - İzmir arasında hızlı demiryolu inşa ediyoruz" diye konuştu.

BURSA-İSTANBUL ARASI 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Ankara-İzmir mevcut demiryolunun 824 kilometre, seyahat süresinin ise yaklaşık 14 saat olduğunu hatırlatan Uraloğlu, projeyle iki şehir arasının 624 kilometre seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakika olacağını belirterek 4 kat kısa sürede seyahat imkanı sağlanacağını duyurdu.

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı, 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasının yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını duyurdu

Sabah Gazetesi