Bakan Varank: Fırsatçıların canını yakacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''KOSGEB paketimizin ikinci ayağında alacaklarının ertelenmesi var. 30 Haziran'a kadar yapılması gereken ödemeleri 3 ay öteledik. Yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek. Covid-19'un tedavisinde kullanılacak ürünlere Ar-Ge projelerine hızlıca destek vereceğiz. TÜBİTAK Covid-19 portalını devreye aldık.

Covid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz. TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık. Fırsatçıların canını yakacağız. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak. Yerli solunum cihazının seri üretimine başladık.''