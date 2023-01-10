Bakan Varank, yerli girişimler devlet desteğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurt Dışı Hızlandırıcı Desteği programı ile özellikle teknoloji tabanlı girişimlere verilecek desteği duyurdu.

Türkiye'de yenilikçi, katma değeri yüksek ürün ve teknolojiler üreten girişimlerin uluslararası pazarlara yönelik ilgisi son dönemde arttı.

Bu kapsamda geçtiğimiz ay duyurulan Girişimcilerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yurt dışı hızlandırıcı desteği başvuruları devam ediyor.

Programı Mustafa Varank duyurdu

Yurt dışına açılmaya yönelik ilgisi artan girişimler için tasarlanan Yurt Dışı Hızlandırıcı Desteği programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyuruldu.

50 bin dolara kadar geri ödemesiz destek

Bu kapsamda, startupların uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırmak amacıyla girişim başına 50 bin dolara kadar geri ödemesiz destek verileceği belirtildi.

Özellikle teknoloji tabanlı girişimleri hedefleyen destek, eğitim ve mentorluk, yatırımcı görüşmeleri, yurt dışı coğrafyalara açılmayı kolaylaştıracak iş ağlarına erişme gibi ayrıntılarla tasarlandı.

"Türkiye'deki nitelikli ürün ve fikirler için can suyu niteliğinde"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan danışman kurumun yetkilisi Egemen Antmen, "Girişimcilerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen desteklerden haberdar olması ve yararlanması, iş fikirlerini kârlı modellere dönüştürmek açısından oldukça önemli. Yurt dışını hedefleyen girişimcilere yönelik bu program, Türkiye'deki nitelikli ürün ve fikirler için can suyu olacak." dedi