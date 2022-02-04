Bakan Varank'tan ''100 bin gence istihdam'' müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için 'odak alan' olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kalkınma Ajansı Değerlendirme Toplantısı'na Bakan Varank'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Varank, kalkınma ajanslarının çok başarılı işlere imza attıklarını belirterek bugüne kadar kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi. Bakan Varank, "Bu desteklerle bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına ön ayak oldular. Teknolojik gelişim ve dijitalleşme süreçlerine paralel olarak insanlarımızın iş becerilerini geliştirdiler, böylece ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağladılar. Bölgelerindeki kültürel ve doğal mirasın korunarak turizm odaklı değerlendirilmesinin önünü açtılar. Günümüzün en öncelikli başlıklarından olan sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme konularında önemli çalışmalar yürüttüler. Yatırım destek ofisleri vasıtasıyla sundukları kapsamlı takip ve danışmanlık hizmetleri sayesinde yatırımcıların yereldeki ilk adresi oldular" dedi.

'100 BİN GENCİMİZİ İSTİHDAMA DAHİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Varank, pek çok bakanlık ile etkili çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, "Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı devreye aldık. 2021 yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız. Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Yapımı tamamlanan fabrikaların tahsis süreçleri başladı bile. İnşallah bu yıl bu 175 fabrikanın tamamının üretime geçmesini bekliyoruz. Biz zaten genç istihdamı konusunda 2022 ve 2023 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirledik. Bu dönemde sadece ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

KASAPOĞLU: KALKINMA AJANSLARIYLA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Bakan Kasapoğlu ise Türkiye’nin mücadelesinin bir kalkınma mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Bakanlık olarak gençliği ve sporu önceleyen projelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızda kalkınma ajanslarımızla iş birliğine her daim hazırız. Spor endüstrisi pek çok anlamda ithal birtakım yıldızlara sahip bir endüstri ve bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yerli üretim noktasında önemli iş birliklerine başladık. Üretimin büyütülmesi noktasında adımlar attık. Modern pentatlon silahıyla ilgili hedef sistemlerinin prototip çalışmalarını tamamladık. Yelkencilik malzemeleriyle ilgili yerli üretimi önceleyen çalışmalarımızda mesafe kat ettik. Ve diğer branşlardaki malzemeler için de araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz başladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile bu anlamdaki iş birliğimize de hızlıca devam ediyoruz. Spor teknoloji noktasında üretim yapan, bu konuya niyet eden girişimcilere yönelik tekno-girişim protokolümüzü devreye sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYLU: HANGİ ÜLKENİN İSTİHBARATI PYD'YE OPERASYONU BİLDİRDİ?

Soylu, yerli otomobil ve uçak gibi projelere bir kesimin dudak büktüğünü söyleyerek "Doğudaki havalimanı inşaatlarımıza, baraj inşaatlarımıza, yol şantiyelerimize saldıran, mühendislerimizi, işçilerimizi katleden PKK terör örgütü asla bu eylemlerden dolayı batıdan bir tepki görmemiştir. Silah ve para destekleri bile bir an olsun kesilmedi. Acaba hangi ülkenin istihbaratı son yaptığımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonu PYD'ye bildirmiş olsun? Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirmektedir. Ve bu işlerin sahipleri de aziz milletimiz ve bu salonda olan ve bu salondakilere benzeyen insanlardır. Ve bu mucizeyi biz gerçekleştireceğiz. Allah nasip edecek. Üzerimize bir tek vesayet kalmıştır. O da ekonomik vesayettir. Bütün vesayetleri, kimliğimize, değerlerimize, demokrasimize, siyasetimize, sistemimize yönelik bütün vesayetleri tek tek ortadan kaldıran bir başarının içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DHA