Bakan Varank'tan ''ekonomik büyüme'' mesajı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
akan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol