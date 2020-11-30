Bakan Varank'tan ''ekonomik büyüme'' mesajı

akan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı.