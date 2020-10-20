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  3. 20 Ekim 2020 15:32

Bakan Varank'tan ''yerli otomobil'' paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketinin Farasis ile beraber Türkiye'de üretileceğini söyledi.

Bakan Varank'tan ''yerli otomobil'' paylaşımı
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Bakan Varank, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili'nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'in seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Atılan adımın önemine dikkati çeken Varank, "Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

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