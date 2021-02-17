Bakan yardımcısından kripto para açıklaması

Sayan, video konferas yöntemiyle katıldığı "e-Safe Etkinliği"ndeki konuşmasında, dijitalleşen dünya düzeninde paranın sadece elle tutulur bir meta olmaktan çıktığını ve sanallaşarak anlık olarak işlem yapabilmeyi sağlayan bir araç haline geldiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle hayatın her alanında yaşanan yeniliklerin klasik para anlayışında da kendini gösterdiğini dile getiren Sayan, "Bugün üzerinde konuştuğumuz kripto para birimleri ve altında yatan blok zincir teknolojisi dünya ekonomisine yepyeni bir boyut kazandırıyor." dedi.

Kripto paraların, klasik para anlayışından bağımsız olarak, herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunan, genel olarak herhangi bir devlet denetimi ve müdahalesinden bağımsız ve belirlenen sayılarda üretilen dijital varlıklar olarak tanımlandığını belirten Sayan, ilk kez 2009'da ortaya çıkan kripto paranın kullanım hacminin yıllar itibarıyla hızla arttığını, dünya genelinde işlem gören 4 binden fazla kripto para biriminin olduğunu söyledi.



"KRİPTO PARA PİYASASI HER YIL YAKLAŞIK YÜZDE 12 BÜYÜYOR''

Kripto para piyasasının, her geçen gün daha fazla insanın bu parayı kullanmasıyla, yıllık yaklaşık yüzde 12 büyüdüğünü belirten Sayan, kripto paraların kullanıcılara pek çok konuda kolaylık sağlamasına karşın, gerek değerlerinin büyük boyutlara ulaşması gerekse giderek yaygınlaşmalarının beraberinde yeni sorunları getirdiğini bildirdi.

Sayan, çeşitli araştırmalarda 2022 itibarıyla bankaların, blok zinciri kullanması durumunda, masraflarını 15-20 milyar dolar azaltabileceklerinin öngörüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her alanda dijitalleşme vizyonuyla teknolojiye çok büyük önem veriyor ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda 'Blokzincir Tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası' çıkarılması kararı yer alıyor. Bu kapsamda devletimizin ilgili kurumlarının bu konuda çalışmaları devam ediyor. Blok zinciri teknolojisinin, başta kritik altyapılar olmak üzere birçok sektörde uygulama alanı bulduğunu ve önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın olarak kullanılacağını öngörüyoruz."



"BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİ PAZARI 2024'E KADAR 9,6 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK''

Bu teknolojiye olan talebin finans, perakende, otomotiv sektörleri de dahil olmak üzere dünyanın en köklü endüstrileri arasında büyümeye ve yaygınlaşmaya devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Blok zincir teknolojisi pazarının 2024'e kadar 9,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemizde de bu teknolojiye yerli ve milli imkanlarla yatırım yapan şirketlerin olmasını ve çeşitli kurumlarımızda blok zinciri araştırma laboratuvarlarının kuruluyor olmasını da önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Sayan, 2027'ye kadar kuantum bilgisayarların, kullanılan şifreleme metotlarını tehdit edecek seviyeye çıkacağının tahmin edildiğini dile getirerek, yaşanması öngörülen gelişmelerin bununla sınırlı olmadığını söyledi.

Sayan, 2023 hedefleri doğrultusunda bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bunlara yön veren ülke olmak için çalışılması gerektiğinin altını çizerek, devletin tüm kurumlarının, yerli ve milli üretim odaklı, yeniliğe ve gelişime açık her paydaşla iş birliği yapmaya ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.