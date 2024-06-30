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Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu

Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu
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Konutlarda kullanılan elektriğin tarifesine 1 Temmuz itibariyle yapılan yüzde 38'lik zamma tepkiler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar zammı "emtia ve enerjideki fiyat artışları"yla savundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken dahil elektrik tarifelerine yüzde 38'e varan oranda zam yaptı.

100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL'ye yükseldi. 

Yeni tarife, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Bakan zammı savundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında elektriğe yapılan zam ve yüksek benzin fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son alınan zam kararına ilişkin Kanal 7'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bayraktar, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti.

Emtia nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, benzin fiyatlarının yüksek bulunmasına ilişkin de konuştu.

Bayraktar "Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli" dedi.

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk. Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz."

 

Etiketler elektrik zam elektrik zammı Bakan zam savunması
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