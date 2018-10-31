Bakan'dan Booking ve UBER açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Booking ve UBER'in Türkiye faaliyetleriyle ilgili olarak "Hassasiyetimiz vergi ve haksız rekabeti kaldırmak, başka hiçbir şey yok. Gelsin o da vergisini ödesin, eşit şartlarda rekabet etsin." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu olduğunu ifade eden Ersoy, "Önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız gerekiyor. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz. Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız" diye konuştu.

Ersoy, "Türkiye'nin önündeki en büyük engelin turizm açısından planlı ve programlı gelişim olduğunu düşünüyorum. Bu planlama ve programlamayı uzun vadeli, doğru yapabilirsek çok daha iyi yerlere gelebiliriz" ifadesini kullandı.

Ersoy, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı için, "İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri oldu" dedi.

'HASSASİYETİMİZ HAKSIZ REKABETİ KALDIRMAK'

Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Booking ve UBER) Hassasiyetimiz vergi ve haksız rekabeti kaldırmak, başka hiçbir şey yok. Gelsin o da vergisini ödesin, eşit şartlarda rekabet etsin.

(Turizm) Kişi sayısındaki artış çok sevindirici, umut verici. Bundan sonra odaklanmamız gereken, kişi başı gecelik geliri nasıl artıracağımız. Hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Orta Doğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına nisan ayı itibarıyla tarifeli seferleri başlatıyoruz Türk Hava Yolları'yla.

Klasikleşmiş tanıtımların payını azaltacağız, buradan tasarruf ettiğimiz kısmı yeni teknoloji alanlarına kaydıracağız. Kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacağız.

Türkiye'nin önde gelmiş medya ajanslarıyla eylem planı hazırladık. Yılbaşına kadar Türkiye'nin yeni sloganlarını tamamlamış olacağız, mayıs ayına kadar kreatif sonuçlarını üreteceğiz.

'BİRÇOK DÜNYA VATANDAŞININ TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Turizm Geliştirme Fonu hazırlıklarımız son aşamaya gelmek üzere. Kasım gibi netleşecek, kanunlaşacak inşallah. Hem özel sektörün tanıtımda daha katılımcı olmasını sağlayacağız hem de sadece tanıtım değil yatırımda da öncü bir kuruluş olacak. Türkiye'yi 7 bölgeye ayırmaya karar verdik; İstanbul, Dalaman, Antalya, Nevşehir, Trabzon, Van ve Diyarbakır çevresindeki bölgeler olarak planlıyoruz. Buralarda belli noktalarda büyük yatırım alanları da geliştireceğiz.

Türkiye'nin sadece turizm yatırım değerinin bile çok ciddi harikalar yaratacağını görebiliyorum, yatırımcı bulmakta sıkıntı çekmeyeceklerini görebiliyorum. Birçok dünya vatandaşının da bu projelerle birlikte Türkiye'ye yerleşmek isteyebileceğini, hayatının geri kalan kısmını Türkiye'de geçirmek isteyeceğini düşünüyorum.

'SÜRESİ DOLAN TEŞVİKLERİ YENİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'



2003-2018 arasında 4 bin 319 parça tarihi eser yurt dışında tespit edilip Türkiye'ye getirildi. Çingene Kızı ile ilgili mozaik parçaları son aşamaya geldi. 26 Kasım itibarıyla Chicago'dan THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek.

Türkiye'de 153 noktada kazı yapılıyor. Bunun 122'si yerel kazı ekipleri, 31'i yabancı kazı ekipleri tarafından yapılıyor. İlk yapacağımız önemli hamle, turizm açısından da önemli olan 20 önemli noktada kazı çalışmalarının 12 aya yayılması.

Süresi dolan teşvikleri yenilemeyi düşünmüyoruz. 2019'da 'cruise'u desteklemeye devam edeceğiz.