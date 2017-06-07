Bakan'dan emekliye maaş müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 TV'de yaptığı açıklamalar özetle şöyle: "Kıdem tazminatı konusunda Başbakanlık'ta Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Paylaşma noktasında gelince, paylaşacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız. Mevcut sistemde yüzde 85 mağdur var. Bizim amacımız mevcut sistemde mağduriyetten korumak. Muhalefete ne öneriyorsunuz diye sorduğumuzda "Mevcut haklardan geri gitmeyiz" diyor. Bu konuya muhalefet edenleri anlamak mümkün değil. Mağdurları görmüyorlar, görmek de istemiyorlar ama kendi sistemleri de yüzde 10-15'le yürüyor.

EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz.

MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Memur anneler de yarı zamanlı çalışma için yönetmelik her an çıkabilir."