AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
AVM'de dehşet ! Bir anda kanlar içerisinde kaldı !
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Kurban Bayramı yaklaşırken flaş açıklama: ''Kesimi yasaklandı''
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Trafik kazasında ölmüştü ! Eşi Yargıtay üyesi oldu
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
Cipsin içinden çıkan şoke etti ! 2 santim...
Cipsin içinden çıkan şoke etti ! 2 santim...
Sıfır sermaye ile evden ayda 5 bin lira kazanıyor
Sıfır sermaye ile evden ayda 5 bin lira kazanıyor
Bu telefon 50 saniyede yok sattı !
Bu telefon 50 saniyede yok sattı !
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak ? İşte cevabı...
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak ? İşte cevabı...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 05 Temmuz 2017 11:35

Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili 13 Temmuz'u işaret etti.

Bakan'dan kıdem tazminatı için flaş açıklama
A+ A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu yaptığı açıklamada "Çalışanın alın terini hak olarak başa koyalım. İkincisi güvence. Güvenceyi de yine nasıl şekilleneceğini tartışalım. Üçüncüsü şeffaf olmalı. Çalışan hakkının nerede biriktiğini hangi gün ne kadar olduğunu bilmeli. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik." dedi. 

"KARARI 13 TEMMUZ'DA BAŞBAKAN'A GÖTÜRECEĞİZ"

Müezzinoğlu, paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik açıklamasının ardından "13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz. Kıdem tazminatında paylaşlarımızla yüzde 70'in üzerinde uzlaşı olmalı." ifadesinde bulundu. 

kıdem tazminatı , mehmet müezzinoğlu