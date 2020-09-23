Bakanlar ''Gıda İzleme Komitesi'' toplantısında bir araya geldi

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." dedi.