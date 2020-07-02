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  3. 02 Temmuz 2020 13:40

Bakanlığa şikayet yağdı: 57 bin ürün için zam şikayeti

Ticaret Bakanı Pekcan, 12 bin firma ve 57 bin ürün için haksız zam şikayeti geldiğini, çeşitli oranlarda cezalar kestiklerini duyurdu.

Bakanlığa şikayet yağdı: 57 bin ürün için zam şikayeti
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziranda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını söyledi.

 İthal ürünlere getirilen ek gümrük vergileriyle yerli üreticiyi korumaya aldıklarını ifade eden Pekcan “Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz” dedi.

Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi ve ekledi:

“İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışacağız.”

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ticaret bakanı , Ruhsar Pekcan
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