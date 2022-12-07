Bakanlığın asgari ücret anketinin sonucu açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı araştırmada, asgari ücret için ortak beklentinin 7 bin 845 lira olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret beklentisine ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu.



İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu.



Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmeler öncesi pazarlık için taban rakamını açıkladı.

Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını söyledi.

Atalay, "Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Makul rakam getirirlerse problem yok. 5 bin 500 lirayla masaya oturmuyoruz; 7 bin 785 liradan oturuyoruz." dedi.

Vergi dilimi sorunuyla ilgili devletin düzenleme yapması gerektiğini belirten Atalay, 20 sene önce gelir vergisinin ilk diliminin asgari ücretin 20 katı olduğunu ancak şu an bunun 5 katı bile olmadığını vurguladı.

Atalay, "Gelir vergisi düzenlemesi asgari ücretten ve kamu sözleşmesinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NE?

Asgari ücrete 2022 yılı başında yüzde 50,5 zam yapılarak brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Temmuz ayı itibarıyla ise asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapılarak yeni asgari ücret net 5 bin 500 liraya yükselmiş ve brüt asgari ücret 6 bin 471 liraya çıkarılmıştı.

Ancak, 2008’de 371 dolar olan asgari ücret, 2016’da 430 dolara yükseldikten sonra dolar cinsinden gerilemeye başladı. 2021 yılı ortalama kuruna göre asgari ücret 336 dolarken, Aralık 2022’de ise 295 dolar seviyesine indi.