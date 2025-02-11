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Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı

Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, tüketiciler için risk oluşturan 3 ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonrası güvensiz olduğu belirlenen ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Tüketiciler açısından risk oluşturulan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor. 

Yapılan son denetimlerde, bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından tehlikeli olduğu belirlendi. Bakanlık bu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi. 

İŞTE YASAKLANAN O ÜRÜNLER

10 Şubat tarihli listeye göre; 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. 2 çocuk giyim ürünü ve 1 akıllı saat kordonu yasaklandı. Buna göre "Cmr" marka "C-105 Model" akıllı saat kordonunda limit değerin üzerinde nikel içerdiği belirtildi. "Tyess" marka çocuk giyim ürününün de ipi sorunlu bulundu. Bakanlık güvensizlik nedenini, "Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler mevcut" olarak açıkladı. Piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı verilen bir başka ürün ise "Zeyno & Memo" marka bebek tulumu oldu. Bakanlık ürünün çıtçıtlarının sorunlu olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, tüketiciler için risk oluşturan 3 ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Etiketler ticaret bakanlığı güvensiz ürünler güvensiz ürün bilgi sistemi
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