  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık açıkladı: 1575 personel alınacak

Bakanlık açıkladı: 1575 personel alınacak

Bakanlık açıkladı: 1575 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alınacağını belirtti.  

Etiketler bakanlık açıklama personel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kur korumalı TL mevduatıyla faiz yarışı başladı! İşte güncel banka faizleri
Eski öğrencisinden Fatih Terim hakkında olay çıkaran sözler
AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu
Ekonomi anketinden Erdoğan'a kötü haber
Dolar, euro ve altın yeniden hareketlendi!
Omicron'dan sonra şimdi de Delmicron çıktı! Semptomları belli oldu
Aylin Nazlıaka'dan komik ve skandal koltuk kapmaca oyunu
Can Yaman'ın İtalyan aşkının estetiksiz hali ortaya çıktı
İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Veliler ayaklandı
CHP'li Özkoç: ''Önce Nureddin Nebati'nin kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunun''