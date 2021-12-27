Bakanlık açıkladı: 1575 personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alımı yapılacağını açıkladı.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alınacağını belirtti.
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