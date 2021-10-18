  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık duyurdu: Bu 12 kurala uymayan taksiciler yandı!

Bakanlık duyurdu: Bu 12 kurala uymayan taksiciler yandı!

Bakanlık duyurdu: Bu 12 kurala uymayan taksiciler yandı!

İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerinin uyması gereken kuralları açıkladı. 12 uyarının yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak.

İçişleri Bakanlığı, taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralı açıkladı. Kuralların yazılı olduğu görseller taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerlere asılacak. Aksi şekilde davranan şoförlerin çalışma izin belgelerinin iptal edilebileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görsel hazırlandığı bildirildi. 81 İl valiliğine gönderilen görsellerin Türkiye'de yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandığı belirtilerek, "Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor" denildi.

12 KURAL

Görsellerde yer alan 12 kural ise şu şekilde:

"Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz. Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız. Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz. Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız. Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız. Yolcu farklı bir güzergâh belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz. Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergâhı sunmalısınız. Yolcuyla gideceği adres veya güzergâh dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz. Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz. Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız. Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız."

Görsellerde ayrıca, aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili yapılan ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği hatırlatıldı.

Etiketler içişleri bakanlığı taksici kural
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam üstüne zam gelen otomobil fiyatlarına şimdi de zammın zammı geliyor!
SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı
İmamoğlu için dikkat çeken iddia: ''100 bin imza ile aday olacak''
Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini zam oranı
Dolardan rekor üstüne rekor! 9.30 lirayı da aştı
Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet
İrem Derici'den takipçisine olay olan ''silikon'' yanıtı
Özlem Gürses savcılığın takipsizlik kararı verdiği küfürleri canlı yayında okudu