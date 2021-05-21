Bakanlık duyurdu: O işlemler internetten yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi işlemlerini dijital ortama taşıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, salgınla mücadele kapsamında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde, gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruya gerek olmadan "tekpencere.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek.

Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

"İŞLEMLERİN DİJİTAL ORTAMA ALINMASI ÜRETİCİLERE FAYDALI OLACAK"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, söz konusu işlemlerin dijital ortama alınmasının üreticilere faydalı olacağını söyledi. Çelik, "Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacaktır. Bu tür yenilikler, ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük emek sarf eden üreticilerimize kolaylık ve çalışma azmi katmaktadır." dedi.



Üreticileri, işlemlerini dijital platformlardan yapmaya davet eden Çelik, bu tür sistemlerin kullanımının verilecek eğitimlerle daha da artacağını dile getirdi.

İŞLETME TESCİL BELGESİ VE HAYVAN PASAPORTU NEDİR?

İşletme tescil belgesi, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, işletmenin sahip bilgileri, adresi, sürü bilgileri, hayvan türü ve hayvan sayısı gibi bilgilerin yer aldığı, hayvancılık işletmesinin TÜRKVET'te (Hayvan Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.

Hayvan pasaportu ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il-ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir.

AA