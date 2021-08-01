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Bakanlık gizli zam oyununa karşı harekete geçti

Bakanlık gizli zam oyununa karşı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerde gramaj ve adet ölçülerinin azaltılmasına rağmen gizli fiyat artışlarına karşı harekete geçti. 81 ile gönderilen yazıda idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti.

Bakanlık, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi.

Tüketicilerin korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

Etiketler gizli zam gramaj oyunu hile ticaret bakanlığı
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