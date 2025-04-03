Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı: Market raflarından kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, limon suyu ve nar ekşisi izlenimi veren ürünlerin satışını yasakladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda sektöründe daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışını yasakladı.

Bu karar, tüm Türkiye genelinde geçerli olacak ve 81 ilde uygulanacak.

Limon suyu yerine limon aromalı ürünlere yasak

Yeni düzenlemeye göre, limon sosu, limon aromalı sos ya da limonlu sos gibi ifadelerle satılan, ancak gerçek limon suyu içermeyen ürünler artık raflarda yer almayacak.

Bu ürünlerin tüketicilere taze limon suyu gibi satılması, yanıltıcı kabul edilecek ve bu tür ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak.

Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının yolunu açmayı amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan eklemelerle, limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin daha şeffaf bir şekilde etiketlenmesi sağlanacak. Bu değişiklik, ürünlerde bulunan maddelerin daha doğru bir şekilde belirtilmesini ve tüketicilerin doğru seçimler yapabilmesini mümkün kılacak. Bakanlık, bu düzenleme ile birlikte gıda güvenliğini artırmayı, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Nar ekşisine yeni düzenleme

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getirdi. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.

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