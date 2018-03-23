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BAKANLIK SAHTE ÜRÜNLERİ AÇIKLADI... İŞTE 173 FİRMA, 282 ÜRÜN
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  3. 23 Mart 2018 13:18

Bakanlık sahte ürünleri açıkladı... 173 firma, 282 ürün

Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen o firmalara ait ürünleri tek tek açıkladı.

Bakanlık sahte ürünleri açıkladı... 173 firma, 282 ürün
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İşte sahte ürünlerin listesi... İşte sahte ürünlerin listesi...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. 

Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında Bakanlıkça 2012'den bu yana 769 firmaya ait bin 605 parti ürünün ismi açıklanmış oldu.

Listede tek tırnaklı ve domuz eti tespit edilen lokantalar da yer aldı.  

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