Bakanlıktan açıklama: İran'ın doğal gazı kesmesi tüketiciyi etkileyecek mi?

İran'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye 10 gün boyunca gaz akışını durdururken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise olumsuz hava koşullarına rağmen, diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

BOTAŞ KESİNTİYİ DOĞRULADI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konuya ilişkin duyurusunda "Ülkemize Gürbulak Giriş Noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarının yaklaşık 1/3'ü seviyesine kadar düşmüştür" denildi.

Duyuruda, NIGC tarafından yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, doğalgaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağının bildirildiği ifade edildi.

"KESİNTİDEN VATANDAŞLARIN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, Türkiye'de Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağının bildirilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İran tarafıyla gerekli girişimlerde bulunulduğu ve konunun hassasiyetle takip edildiği belirtilerek, "Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.