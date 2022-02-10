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Bakanlık'tan Ankara'da ''elektrik'' zirvesi

Bakanlık'tan Ankara'da ''elektrik'' zirvesi

Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlar ve vatandaşın tepkisi sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir adım geldi. Bakanlık, bugün dağıtım şirketleriyle görüşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak. Dağıtım şirketlerinin bugün toplantı için Ankara’ya çağırıldığı öğrenildi.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı.

Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.

 

 

(Kaynak)

Etiketler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik tarife dağıtım şirketleri
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