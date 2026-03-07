Bakanlıktan gıda fiyatları için kritik önlem: Üre ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı!

Ticaret Bakanlığı, bölgesel gerilimlerin gıda fiyatlarını tetiklemesini önlemek amacıyla gübre hammaddesi olan üre ithalatında gümrük vergisini sıfırladı.

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın tedarik zincirinde yarattığı aksaklıklar ve artan navlun maliyetleri üzerine Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi korumak için düğmeye bastı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gübrenin hammaddesi olan üre ithalatında gümrük vergisinin tamamen kaldırıldığı duyuruldu.

Gıda fiyatlarındaki artışa karşı önlem

Kararın temel amacı, tarımsal üretimde artan hammadde maliyetlerinin son tüketiciye "zam" olarak yansımasını engellemek olarak açıklandı. Bakanlık yetkilileri, spekülatif fiyat hareketlerine karşı ticaret politikası araçlarının en etkin şekilde kullanılacağını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir”

