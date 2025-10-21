Bakanlıktan kısıtlama kararı: Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak!

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler ve laboratuvar incelemeri sonucu üç ürün grubunun Türkiye'ye girişine kısıtlama getirildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren ürünleri tespit etti. Buna göre, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin (çanta, kemer, valiz vb.) posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye getirilmesine kısıtlama uygulanacak.

Bakanlık, yapılan incelemelerde bu ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddeler bulunduğunu açıkladı. Denetimler sonucunda incelenen 182 üründen 148’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi; uygunsuzluk oranı yüzde 81 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, yüksek risk taşıyan bu ürünler artık posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkeye sokulamayacak.

Söz konusu düzenleme 20 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı % 81 olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır.

İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır.

Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

