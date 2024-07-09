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Bali'deki lüks otel fiyatları sosyal medyada gündem oldu: Antalya'dan çok daha ucuz

Bali'deki lüks otel fiyatları sosyal medyada gündem oldu: Antalya'dan çok daha ucuz
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Endonezya'nın gözde tatil adası Bali'de Antalya'dan çok daha uygun fiyatlara otel bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de lüks bir otelde tatil yapmak nerdeyse imkansız hale geldi. Durum böyle olunca vatandaşlar, farklı arayışlara geçti. Türk Lirası ne kadar değer kaybetse bile Bali, hala çok uygun. Ucuzluk sadece otellerde değil, Bali'nin genelinde de geçerli. Restoranlarda, kafelerde ve turistik yerlerde de Antalya'ya kıyasla daha uygun fiyatlarla hizmet bulunabiliyor.

Bali aynı zamanda tropik doğası ve sakinliği ile de öne çıkıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Bali'deki otel fiyatlarını paylaştı. Fiyatları gören vatandaşlar, Türkiye ile Bali'yi kıyaslayarak adeta isyan etti.

Booking üzerinden otel fiyatlarına bakan kullanıcı, Bali'deki lüks otel fiyatları paylaştı. İşte fiyatlar:

Bali'deki lüks otel fiyatları sosyal medyada gündem oldu: Antalya'dan çok daha ucuz - Resim : 1Bali'deki lüks otel fiyatları sosyal medyada gündem oldu: Antalya'dan çok daha ucuz - Resim : 2

GerçekGündem

Etiketler balı antalya otel
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