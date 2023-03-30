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Bank Of America seçim sonrası Dolar/TL tahminini açıkladı

Bank Of America seçim sonrası Dolar/TL tahminini açıkladı
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Bank Of America'nın 30 Mart tarihli raporunda Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri sonuçlarına göre Dolar/TL kurunun nasıl etkileneceğini açıkladı.

Bank of America (BofA) ekonomistleri, Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli raporda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL ’nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

BloombergHT'nin aktardığı raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: 

"Türk Lirası'nın olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz.

Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-yüzde 30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."

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