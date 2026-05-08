  Dev banka Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti!

Bank of America Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Bank of America (BofA), Nisan ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu eflasyon tahminini güncelledi.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine dair beklentilerini içeren kapsamlı bir analiz yayımladı. Ekonomist Hande Küçük tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayı enflasyon rakamlarının öngörüleri aşması nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5'ten yüzde 30'a yükseltildi.

Eylül'e kadar faiz indirimi beklenmiyor

Bloomberg'in aktardığı BofA analizine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni bir faiz artışına gitme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Raporda, bankanın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyacağı ve iletişiminde nötr bir ton tercih ettiği belirtildi. Politika faizinin Eylül ayına kadar değişmeden kalması beklenirken, likidite araçlarıyla fonlama oranının koridorun üst bandında tutulmaya devam edileceği öngörülüyor.

Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak

Enflasyonun Mayıs ayında yüzde 33 ile zirve yapması, ardından Ağustos'ta yüzde 31'e gerilemesi bekleniyor. BofA, büyümedeki yavaşlamanın enflasyonu aşağı çekebileceğini; ancak Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar gibi jeopolitik risklerin yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan, 2026 yılı ortalama brent petrol tahmini varil başına 93 dolar seviyesinde sabit bırakıldı.

