Banka ATM’lerinde yeni dönem başlıyor: Tüm bankaların ATM'leri değişecek

Türkiye'de bankaların ATM'lerinde dikkat çeken bir değişiklik için çalışmalar başladı. Bugüne kadar tek hazneden para çekme ve para yatırma işlemi yapılan ATM'lerde artık para çekmek ve para yatırmak için iki ayrı bölüm olacak.

Türkiye'de nakit para kullanımı git gide düşerken banka ATM'lerinde para çekmeye ve para yatırma işlemlerinin de tek hazneden yapılıyor olması bazı teknik aksaklıklara bu durum da ciddi zaman kaybına ve müşteri mağduriyetine neden oluyordu.

Bu durumu inceleyen bankacılık sektörünün bulduğu çözüm ise "çift hazne" oldu. Türkiye genelindeki tüm banka ATM'lerinde para yatırma ve para çekme işlemleri için çift hazne dönemi başlıyor.

Çift hazne uygulamasıyla birlikte banka müşterileri artık banka ATM'lerinde parayı ayrı bir hazneden yatırıp ayrı bir hazneden çekebilecek. Böylece banka ATM'lerinde "teknik arıza" ya da "para sıkışması" gibi sorunlar yaşandığında bankanın ilgili ATM'si tamamen kullanım dışı kalmayacak.

Hangi hazne bozulduysa diğer hazneden para çekme ya da yatırma işlemleri devam edebilecek...

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde banka ATM'lerindeki dönüşüm için çalışmalar başladı. Değişikliklerin hızla diğer illerimizde de gerçekleştirileceği öğrenildi.