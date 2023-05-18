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Bankalar nakit avansı çekimini durdurdu!

Bankalar nakit avansı çekimini durdurdu!
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Kamu bankaları da dahil pek çok özel banka, konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bırakırken, çoğu bankanın da pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattığı ortaya çıktı.

Bankacılık kaynakları Merkez Bankası menkul kıymet zorunluluğu kararı sonrası çoğu bankanın kredi kartından nakit avansı kapattığını duyurdu.

Merkez Bankası, 16 Mayıs’ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamda Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.

Dünya gazetesi Hamide Hangül’ün haberine göre bankacılık kaynakları “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti.

Bankacılık sektörüne göre talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı nakit avans çekemediğini belirten paylaşımlarda bulunuyor:

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