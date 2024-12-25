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Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu geliyor

Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edebilmek için 1 Ocak 2025 itibariyle bankalarda para yatırma işlemlerinde paranın kaynağını resmi belgelerle ibraz etmeyi zorunlu kıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye yönelik mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla tüm bankalara talimat gönderildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, bankalarda nakit işlemlerin kaynağını resmi belgelerle kanıtlama zorunluluğu başlayacak.

Kayıt dışı ekonomiye karşı 2025'te yeni bir sistem hayata geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilindeki banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

1 Ocak 2025'ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik ya da yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.

Etiketler banka paranın kaynağı belge resmi belge para çekme para yatırma
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