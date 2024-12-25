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Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu yalanlandı

Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu yalanlandı
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MASAK sosyal medyada yayılan 'bankalara nakit yatırma ve çekme esnasında belge istenecek' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

MASAK düzenlemeleri Resmi Gazete'de

Öte yandan MASAK, kripto para işlemleri ve elektronik ticaret platformlarının da yer aldığı bazı işlemlerde düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile denetime daha çok ağırlık verilirken, işlemlerde hız ve güvenlik de amaçlanıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler

Bu düzenleme ile kripto para işlemleri daha sıkı denetlenecek; illegal bahis, kara para aklama gibi suçlarla mücadelede daha kapsayıcı ve etkili mücadele edilecek.

Düzenleme ile 185 bin Türk Lirası olan kimlik kontrolü 15 bin TL üzerindeki her işlemde yapılacak.

Kimlik doğrulaması yapmayan hizmet sağlayıcılar, ihlal başına 453.160 TL ceza yiyecek.

Söz konusu düzenleme kapsamında MASAK'a kayıt zorunluluğu da getirildi. Bu bağlamda kripto para transferi yapılmak istendiğinde mutlaka kimlik doğrulaması yapılacak; kural ihlal edilirse cezai işlem uygulanacak.

Elektronik ticaret platformlarına yönelik düzenlemeler

Bu düzenleme ile e-ticaret platformlarının işlemleri daha şeffaf olacak ve kara para aklama riski azalacak.

Düzenleme ile gelen yeni kurallar kapsamında e-ticaret platformları MASAK'a uyum görevlisi atayacak.

Daha önce cirolar üzerinden yüzde 1 vergi tevkifatı düzenlemesi gelmişti; yeni düzenleme ile uyum süreçleri sıkılaştırıldı.

Öte yandan büyük e-ticaret platformları, kullanıcı bilgilerini ve işlemleri kurallara uygun şekilde denetlemek zorunda olacak.

Kimlik tespiti kolaylaşıyor

Yeni düzenleme ile finansal işlemlerde daha hızlı ve güvenli bir işlem süreci de hedefleniyor.

Yeni kurallar çerçevesinde Türk vatandaşlarından sadece T.C. kimlik numarası alınacak. Anne-baba adı istenmeyecek.

Yabancılardan da doğum yeri bilgisi alınacak.

Vatandaş daha önce başka bir finansal kuruluş kimlik doğrulaması yaptıysa, bu bilgi kullanılabilecek.

Bu düzenleme ile bankalar artık gereksiz detaylarla uğraşmayacak, süreç hızlanacak.

Duyuru zorunluluğu

Düzenleme ile gelen bir diğer önemli değişiklik ise duyuru zorunluluğu oldu.

Böylelikle işlemlerde şeffaflık artırılacak; başkası adına işlem yapan kişilere karşı önlem alınacak.

Düzenlemenin yeni kuralları kapsamında tüm iş yerlerinde “Kendi hesabınıza değil, başkası adına işlem yapıyorsanız lütfen bildirin” gibi duyurular asılacak.

Bu duyurular bankalarda ve döviz bürolarında herkesin görebileceği yerde olacak.

Avukatların iş yükü hafifleyecek

Öte yandan MASAK'ın yayımladığı düzenlemeler ile yapılan işlemlerin kolaylaşması, hızlanmasının yanında avukatların yükümlülükleri de hafifletildi. Böylece iş yüklerinin azalacağı da öngörülüyor.

Bu düzenlemeler ile;

• İllegal bahis, kara para aklama gibi suçların önüne geçilecek.

• Kripto ve e-ticaret işlemleri artık daha güvenli olacak.

• Müşterilerle kurumlar arasında şeffaflık artacak.

• Cezalar caydırıcı olduğu için herkes kurallara daha dikkat edecek.

 

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