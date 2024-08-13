Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu

BDDK tarafından yayımlanan verilere göre, bankalardaki mevduat dağılımı analiz edildi ve Türkiye’de en yüksek mevduata sahip olan şehirler belirlendi.

Türkiye’de tasarruflar, bankada mevduat, altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi çeşitli yatırım araçlarına dağıtılıyor. Vadeli mevduat, belirli bir getiri garantisi sunduğundan, riski az tercih eden yatırımcılar arasında popüler.

BDDK’nın verilerine göre, en fazla mevduata sahip şehirler şöyle sıralanıyor:

10. Mersin – 209 milyar 333 milyon 536 bin TL

9. Konya 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

8. Muğla – 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

7. Adana – 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

6. Kocaeli – 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

5. Bursa – 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

4. Antalya – 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

3. İzmir – 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

2. Ankara – 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

1. İstanbul – 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL