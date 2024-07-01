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Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif

Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif
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Türkiye'de faiz oranları rekor üstüne rekor kıran banka kredilerinde şimdi de bankaların kredi isteyen tüketicilerden skandal bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Bankalar çeşitli otomobil kredileriyle beraber kasko yaptırma şartı getirdi. Buna göre, otomobil kredisi ile alınan otomobillerde bankalar, poliçeyi de kendilerinin keseceğine dair şartlar getiriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tüketici dışarıdan fiyat almak istediğinde ise ‘kredi vermeyiz’ tehdidinde bulunuyor. Dışarıdan 18 bin TL'ye yapılabilecek olan kasko poliçesini bankalar 24 bin TL'den kesiyorlar. Poliçenin yenileme döneminde ise müşteriye haber vermeden otomatik yenileme yapılıyor.

Vatandaşlar yapılan uygulamanın serbest piyasa şartlarına uymadığını belirterek, zorunlu kasko uygulaması yapan bankaların denetlenmesini talep ediyor.

Geçen yıl bir bankadan otomobil kredisi kullanan Hüseyin Yörür, bankanın kredi için kasko poliçesini zorunlu tuttuğunu belirterek “O dönem 2023 model aracım için geçen yıl banka benden 19 bin lira kasko poliçe ücreti aldı. O dönemde farklı sigorta şirketlerinden daha uygun teklifler almıştım. Ancak banka poliçeyi mecbur tuttu ve yaptırdık. Yenileme dönemi geldiğinde kendi isteğimle farklı bir sigorta şirketinden yaptıracağımı kendilerine ilettim. Ama bunu kabul etmediler. ‘Krediyi geri çağırırız’ gibi bir tutum sergilediler. Bu kez de 22 bin lira ücret çıkardılar. Başka bir sigorta şirketi ise aracımın kasko poliçesi için 15 bin lira teklif verdi” dedi.

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Türkiye Gazetesi

Etiketler banka banka kredisi otomobil kredisi kredi kasko trafik sigortası zorunluluk
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