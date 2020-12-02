Bankalardan mesai saatlerine koronavirüs ayarı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kovid-19 salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadelede bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri bugünden itibaren 10.00-16.00 olarak değiştirildi.
ÖZELDE İLK HAMLE BANKACILARDAN GELDİ
Kamu da alınan karar sonrası gözler özel sektöre çevrildi. Özel sektörde konuyla ilgili ilk hamle bankacılık sektöründen geldi.
BANKALAR DA 10.00-16.00 ARASINDA HİZMET VERECEK
Türkiye'deki bazı bankalar hem çalışanlarının hem de vatandaşın sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Söz konusu özel bankalar saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol