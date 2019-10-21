Bankalardan yeni masraf buluşu ! 500 lira kestiler...

Bir banka, ticari kredi başvurusunda bulunan müşterisinin hesabından 500 lira "THU" kesintisi yaptı.

"THU"nun ne olduğunu soran müşteriye "Teklif Hazırlama Ücreti" yanıtı verildi.

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre bir küçük şirket sahibi, yerli sermayeli Türkiye’nin en büyük bankalarından birine 50 bin liralık ticari kredi talebninde bulundu. Ancak kredinin faizini yüksek bulunca daha uygun orada faiz veren başka bir bankanın teklifini kabul etti.

İşletmeci daha sonra müşterisi olduğu ancak kredi faizini yüksek bulduğu bankadaki hesabını kontrol ederken "THU" adı altında 500 lira kesinti yapıldığını fark etti.

Kesintinin nedenini sorduğunda ise "Teklif Hazırlama Ücreti" yanıtını aldı. Banka çalışanı, devamında “Zaman harcadık, size kredi teklifi sunduk. Kredi almayı kabul etmediniz. Elbette bunun bir ücreti olacaktı. Bedelini hesabınızdan kestik” dedi.

50 bin liralık ticari kredi başvurusuna teklif ücreti adı altında 500 lira kesilmesi, sektörün "yeni buluşu" olarak yorumlandı. Müşteri kredi verilmeden ve hiçbir bilgilendirme yapılmadan uygulanan kesintiyi fark ettiği için itiraz edip parasını geri alabildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bu tür uygulamalara karşı, banka müşterilerinin kuruma şikayette bulunmasını istiyor. Aksi takdirde BDDK, bankaların bu tür uygulamalarından haberi olmadığı için herhangi bir yatırımda bulunmuyor.

BDDK, geçmişte banka ve katılım bankalarının müşterilerinden hangi hizmet ve ürün karşılığında ücret ve komisyon alacaklarını internet sitesinde yayınladığı yönetmelikle duyurmuştu. Bankalar ve katılım bankaları 20 kalem dışında başka alanlarda ücret ve komisyon isterlerse BDDK’nın onayını almak zorunda.

Hizmet ve ürünlerden alınacak ücretlerde yıllık yüzde 20’nin altındaki artışlarda müşteriye bilgi vermek şart. Yıllık yüzde 20’nin üzerindeki ücret artışlarında ise banka ve katılım bankaları müşterilerine ulaşarak yeniden onay almak zorunda.