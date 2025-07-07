Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi

Bankaların ATM'lerindeki para yatırma limitlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı.

Bankaların ATM'lerine para yatırma limitleri yeniden belirlendi.

Sözcü gazetesinden Merve Kapan'ın haberine göre bankaların resmi internet sitelerinden duyurulan yeni limitlerde zirveyi 185 bin TL limit ile Yapı Kredi Bankası ve Enpara paylaşırken, en düşük limitli bankalar ise 20 bin TL limitle Ziraat Katılım ve Ziraat Bankası oldu.

Öte yandan bankalar bu limitlerin üstünde bir para yatırma işlemleri için tüketicilerden ek işlem ücreti alabiliyor.