Bankaların havale ve EFT ücretlerine dev zam

2026 yılı da geride bıraktığımız 2025 yılı gibi zam olup üstümüze yağmaya devam ediyor. Farklı bankalar arasında gerçekleştirilen EFT işlem ücretlerine ve aynı bankalar arasındaki havale ücretlerine de zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bankaların EFT ve Havale işlem ücretlerine gelen zam da belli oldu.

Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 30,9 oranında (2025 TÜFE’si kadar) zam yapıldı.

Şubat ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak zamlı EFT ve havale tarifesi ise şöyle oldu:

- 8 bin 300 TL'ye kadar yapılacak transferlerde EFT ücreti 6,40 TL'den 8,37 TL'ye,

- 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki transferler için EFT ücreti 12,80 TL'den 16,76 TL'ye,

- 399 bin TL'nin üzerindeki işlemler için ise EFT ücreti 159,97 TL yerine 209,38 TL'ye yükseldi

Öte yandan havale işlemlerinde ise EFT ücretleri üzerinden yüzde 50 indirimli olarak işlem ücreti alınacak.

Buna göre havale ücretleri ise şöyle oldu:

- 8 bin 300 TL'ye kadar yapılacak transferlerde havale ücreti 6,40 TL'den 4,18 TL

- 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki transferler için havale ücreti 8,38 TL

- 399 bin TL'nin üzerindeki işlemler için ise havale ücreti 104,69 TL