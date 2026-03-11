Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile Mart ayı emekli aylıklarının ne zaman hesaplara yatacağını açıkladı.

Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Bakan Işıkhan, hem Mart ayı emekli aylıklarının hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerinin erkene çekilerek tek bir takvimde birleştirildiğini duyurdu.

Ödemeler 14 Mart'ta başlıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce hesaplarda olacağını belirterek, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte SSK ve Bağkur emeklileri için ödeme takvimi...

4 (a) SSK Kapsamında Olanlar

Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart 2026 tarihinde,





Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart 2026 tarihinde,





Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart 2026 tarihinde hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacaklar.





4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart 2026 tarihinde,





Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alabilecek.





4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

Emekli Sandığı bünyesindeki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Bu sene zam yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda zam tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının "İkramiyede artış olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek zam tartışmalarına noktayı koydu.

AK Partili Güler açıklamıştı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce yaptığı açıklamada bütçe dengelerine dikkat çekmişti. 17,7 milyon emekli için ayrılan 150 milyar TL’lik kaynağın bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Güler; petrol fiyatlarındaki artış, bölgesel savaş riskleri ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri nedeniyle ek bir artışın şu aşamada zor olduğunu belirtti.

Geçen yıl 4 bin TL'ye yükseltilmişti

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren ve geçen sene yüzde 33 oranında zamlanarak 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emeklilere verilecek bayram ikramiyesi zammı zam oranıyla olmasa da toplam tutarıyla tepki çekmişti.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan; yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilir.

Haber3.com Haber Merkezi